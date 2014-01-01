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باحث في مشيخة الأزهر يحذر من "زواج التجربة".. فما هو ؟

الأحد 17 يناير 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باحث في مشيخة الأزهر يحذر من "زواج التجربة".. فما هو ؟



القاهرة / وكالات /

شدد الباحث الشرعي في مشيخة الأزهر بمصر، الشيخ أبو اليزيد علي سلامة، على حرمة "زواج التجربة"، مشيرا إلى أن من يروج لهذا الزواج "يسعى للشهرة والحصول على المتابعة الجماهيرية".

وفي تعليقاته حول "زواج التجربة"، حذر أبو اليزيد علي سلامة من أن "من يروج لتلك الأفكار، يسعى للشهرة والحصول على المتابعة الجماهيرية، فالتقوا الله ولا تتاجروا بآلام الناس، فلا يجوز أن نسلك طريق الحرام لبلوغ الهدف، فهذه الأفكار لا ترضى الله، ولا رسول الله، ولا حتى المجتمع".

كما أعرب الباحث بمشيخة الأزهر، عن استغرابه من هذا الموضوع، وأشار إلى أنه "من المتعارف أن يقوم الإنسان بتأجير شقة لمدة محددة، فهل يعقل أن يؤجر الإنسان، إنسانا آخرا لمدة محددة؟".

وأضاف متسائلا: "ما الفارق بين هذا، وبين العلاقات غير الشرعية مقابل بعض الأموال؟"، في حين أوضح أبو اليزيد علي سلامة، أنه "يجوز في عقد الزواج الشرعي أن يكون هناك شروط، إلا أن هناك قسمين من الشروط، كشرط الزوجة على الزوج عند الزواج من الأخرى، وهو مباح، وأما اشتراط مدة للعقد، فهذا يبطل العقد من الأصل، لأنه يخالف معنى الزواج".

جدير بالذكر أن فكرة "زواج التجربة"، التي ظهرت مؤخرا، تتصف بأن "يتم توقيع عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة، تكون سنة، أو سنتين، أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، حيث يمكن لهما البقاء لدى أسرهما، وتحديد موعد لقاء، شرط أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة".

المصدر: "اليوم السابع"

#مصر #زواج التجربة

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