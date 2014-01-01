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ليبيا : جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني 2021

الأحد 17 يناير 2021 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا : جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني 2021



ليبيا / سما

أعلنت وزارة التعليم الليبية، اليوم الأحد، عن جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني 2019 - 2020 لجميع الفروع بما فيه الديني المقرر انطلاقها خلال شهر يناير 2021.

وقالت الوزارة إن جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2020 يتضمن تقديم اختبار الحاسوب بتاريخ 24 يناير / كانو ثاني من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة.

ويوم الإثنين، يقدم طلاب مرحلة التعليم الأساسي امتحان الكتابة (تعبير وإملاء وخط)، ثم التربية الوطنية الثلاثاء، والتربية الإسلامية السبت واللغة الإنجليزية الأحد 31 يناير 2021.

وأضافت: يوم الإثنين يأتي موعد امتحان القراءة والنصوص، ثم العلوم الثلاثاء، النحو والصرف الأربعاء، الجغرافيا الخميس، الرياضيات السبت، قبل التاريخ الأحد 7 فبراير 2021.

جدول امتحان شهادة التعليم الأساسي الديني 2020:

وفيما يتعلق بالتعليم الأساسي الديني، يبدأ الطلاب امتحان الدور الثاني بتقديم اختبار القرآن الكريم والسيرة النبوية يوم الأحد من الثامنة والنصف حتى الواحدة ظهرًا. وفق وزارة التعليم.

ويقدم طلاب الفرع الديني امتحان اللغة الإجليزية والفقه والعلوم والتاريخ والتفسير القرآني والمطالعة والنصوص والتعبير على التوالي وفق نماذج مختلفة ومنوعة بين المتقدمين كافة.

ويكون آخر امتحان للتعليم الأساسي الديني الحديث الشريف يوم الرابع من الشهر المقبل، ويسبقه الحاسوب والعقيدة وتهذيب السلوك، إضافة إلى الجغرافيا والنحو والصرف والرياضيات.

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جدول امتحان شهادة التعليم الأساسي 2020
جدول امتحان شهادة التعليم الأساسي الدور الثاني الديني

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