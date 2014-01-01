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نتنياهو ينفي وجود تعاون مع منصور عباس

الأحد 17 يناير 2021 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو ينفي وجود تعاون مع منصور عباس



القدس المحتلة / سما /

نفى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزعيم حزب الليكود، وجود أي تعاون بينه وبين عضو القائمة العربية المشتركة منصور عباس.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن نتنياهو أكد خلال محادثات مغلقة أن الفارق بينه وبين عباس كبير، بشأن الكثير من القضايا وأهمها عدم اعترافها بالصهيونية.

وقال نتنياهو "منصور عباس من الحركة الإسلامية ولا يعترف بالصهيونية، فماذا عني؟!".

وأضاف "نحن نتنافس على الأصوات، هو ينافسني، نحن لا نتحدث عن تعاون بيننا، أي تعاون هذا الذي يتحدثون عنه، قبل شهر فقط صوت مع يائير لبيد على قانون يمنعني من تولي منصب رئيس الوزراء".

ويأتي حديث نتنياهو في جلسة مغلقة على خلفية الاتهامات له بالتقارب من العرب عبر بوابة منصور عباس ومحاولة الحصول على عدد من الأصواب من خلاله، وضمه لائتلافه الحكومي المقبل، وهو ما نفاه أيضًا عباس مؤخرًا.

#نتنياهو #منصور عباس #القائمة المشتركة #الانتخابات الاسرائيلية

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