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إسرائيل تتجه لتمديد الإغلاق وتوسع حملة التطعيم

الأحد 17 يناير 2021 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتجه لتمديد الإغلاق وتوسع حملة التطعيم



القدس المحتلة / سما /

قال نحمان آش المسؤول عن ملف كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه لا مفر من تمديد الإغلاق الحالي لمدة أسبوع آخر.

وأشار آش في مقابلة مع إذاعة كان العبرية، إن البيانات الجديدة لحالة المرض وازدياد أعداد الوفيات والإصابات تعني ضرورة تمديد الإغلاق، ولن يكون هناك خيار آخر.

وتشهد الحكومة الإسرائيلية لشؤون الكورونا خلافات داخلية في المواقف بين تمديد الإغلاق من عدمه.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن توسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لتشمل فئات أخرى ممن تبلغ أعمارهم من 45 عامًا فما فوق.

وتم حتى الآن تطعيم حوالي 2.2 مليون شخص، من بينهم ما يقرب من 200000 تلقوا الجرعة الثانية.

وأظهر مسح طبي خاص أن 70% ممن تلقوا الجرعة الأولى شعروا بألم خفيف، في حين أن 84% ممن تلقوا الجرعة الثانية أبلغوا عن نفس الأعراض، فيما وجد أن الشباب يعانون آثار جانبية أكثر مقارنةً بكبار السن ممن تزيد أعمارهم من 60 عامًا فما فوق.

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