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ليبرمان: القائمة العربية لا يمكن أن تكون شريكًا في الحكومة

الأحد 17 يناير 2021 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: القائمة العربية لا يمكن أن تكون شريكًا في الحكومة



القدس المحتلة / سما /

قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا، اليوم الأحد، إن القائمة العربية المشتركة لا يمكن أن تكون شريكًا في ائتلاف حكومي صهيوني - ليبرالي.

وشدد ليبرمان في حديث لإذاعة 103 العبرية، على ضرورة عدم دعم القائمة أو التحالف معها تحت أي سبب كان.

وقال "أقول ذلك بوضوح، خلافًا لنتنياهو الذي يرغب في حصول دعم من حماس من أجل حصد الأصوات، لن تكون القائمة شريكًا لنا".

وكثيرًا ما يهاجم ليبرمان، القائمة العربية وأعضائها، ويصفهم بـ "الطابور الخامس".

ودعا ليبرمان في الأيام الأخيرة لتشكيل ائتلاف صهيوني - ليبرالي، بعد الانتخابات، لتشكيل الحكومة الجديدة وإسقاط بنيامين نتنياهو عن الحكم.

#ليبرمان #الحكومة الاسرائيلية #القائمة المشتركة

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