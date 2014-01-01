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ادارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها بدأت الاتصالات مع إيران

الأحد 17 يناير 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ادارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها بدأت الاتصالات مع إيران



واشنطن/سما/

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مسؤولين إسرائيليين بأنها بدأت اتصالات سرية مع مسؤولين إيرانيين للعودة إلى الاتفاق النووي، حسب مراسل القناة 12 الإسرائيلية نير دفوري.

ويجري رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، مباحثات في العاصمة الأمريكية، واشنطن، مع مسؤولين في إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أبرزهم وزير الخارجية، مايك بومبيو. وتنص الأعراف الدبلوماسية على ألا يجري كوهين مباحثات مع الإدارة المنتخبة حديثا قبل تسلمها الحكم رسميا، إلا أن القناة 12 ذكرت أن كوهين أجرى مباحثات مع الطاقم الأمني لبايدن.

ويتزامن هذا الإخطار مع تشكيل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طاقما لبلورة الاستراتيجية الإسرائيلية في المحادثات الأولية مع إدارة بايدن حول البرنامج النووي الإيراني.

وتشير تقديرات في إسرائيل إلى أن إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية ستدخلان في صدام إثر الخلافات الكبيرة بينهما في الموضوع الإيراني. فبايدن أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيدخل في مفاوضات مع إيران ويعود إلى الاتفاق النووي في حال عادت إيران إلى تطبيقه بشكل كامل، فيما يعتبر نتنياهو خطوة كهذه أنها "خطأ فادح".

#بايدن #اسرائيل #ايران #الولايات المتحدة الأمريكية

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