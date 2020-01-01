لبيد: مستعد لتشكيل حكومة مع القائمة العربية ولا اتصالات مع غانتس

القدس المحتلة / سما /

قال يائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل الإسرائيلي، إنه مستعد لتشكيل حكومة بمشاركة القائمة العربية المشتركة بعد الانتخابات المقبلة التي ستجري في شهر مارس/ آذار المقبل.

وأعرب لبيد في مقابلة مع قناة 12 العبرية الليلة الماضية، عن أسفه لعدم تمكنه من فعل ذلك خلال الكنيست السابق.

وبشأن إمكانية الجلوس في حكومة مع حدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، قال لبيد إنه علاقته جيدة مع ساعر، وأنهما قاما بخطوتين سياسيتين كبيرتين في السنوات الأخيرة تمثلت الأولى في انتخاب روفي ريفيلين رئيسًا، والآخر الإطاحة بالحكومة، وأنهما قاما بذلك معًا.

وحول ما يتعلق باتصالات محتملة مع زعيم حزب أزرق - أبيض، قال لبيد إن الباب مفتوح لذلك، وإذا أراد غانتس فهو يعرف رقم هاتفي، فليتصل.

وفي نفس السياق قال خلال جلسة لنشطاء من حزبه - وفق ما أورده موقع واي نت العبري - فإنه لا توجد اتصالات مع غانتس، وإنه لا يمكن الوثوق به بعد جلوسه في حكومة بنيامين نتنياهو زعيم الليكود.

وأضاف "لا يوجد أي اتصالات أو شيء من هذا القبيل، لا أعرف من أين تحصل الصحافة على هذه التقارير، آخر مرة تحدثت فيها مع غانتس كانت في مايو/ أيار 2020، يوم تفكيك الشراكة، ومنذ ذلك الحين لم نتحدث ولم أرِ أي سبب لذلك.

ووفقًا للموقع العبري، فإن لبيد في المقابل يجري محادثات مع تسيبي ليفني لإعادتها للحياة السياسية، كما أنه على اتصال مع رون حولداي زعيم حزب الإسرائيليون في محاولة لتقوية كتلة الوسط - يسار.