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محلل إسرائيلي: تسوية النزاع في اليمن مفتاح التطبيع مع السعودية

السبت 16 يناير 2021 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي: تسوية النزاع في اليمن مفتاح التطبيع مع السعودية



القدس المحتلة / سما /

قال المحلل الإسرائيلي، عامي روخاس دومبا، المتخصص في العلوم السياسية: إن الطريق للعاصمة الرياض تمر عبر صنعاء من أجل ابرام التطبيع مع المملكة العربية السعودية.
 
واعتبر دومبا، أن أي هجوم من اليمن على إسرائيل سيتم الرد عليه في العاصمة الإيرانية طهران بمساندة أميركية واضحة، ما يعزز لديه فرضية مساعدة السعودية في المفاوضات، من خلال تقديم "هدية" للعهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الملف اليميني، وإحساس بن سلمان بالنصر قد يعجل اتفاق نتنياهو مع الرياض ربما حتى قبل الانتخابات في آذار/مارس المقبل.
 
وعلى النقيض، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن تدهور العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء تسريب خبر لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
 
وقالت الصحيفة، إن السعودية أقدمت على قطع علاقاتها بالكامل مع "إسرائيل"، كخطوة عقابية بعد أن سربت خبر اللقاء بين نتنياهو وبن سلمان مؤخرًا".

#اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #السعودية #اليمن

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