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مطالبة الخارجية الأردنية بالتدخل لحماية أسرى بسجون الاحتلال

السبت 16 يناير 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبة الخارجية الأردنية بالتدخل لحماية أسرى بسجون الاحتلال



عمان /سما/

 طالبت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الخارجية الأردنية بضرورة التدخل العاجل لحماية الأسرى لدى الاحتلال.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى إصابة أسيرين أردنيين (من أصول فلسطينية ويحملان الجنسية الأردنية) بفيروس كورونا هما عبدالله البرغوثي، وثائر اللوزي، مشيرةً إلى أنها تتابع بقلق الأنباء الواردة عن إصابتهما، خاصةً في ظل إهمال الاحتلال للأسرى وافتقار الزنازين لمقومات السلامة المطلوبة.

ودعت اللجنة، الوزارة بالضغط على الاحتلال لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس للأسرى، وتوفير بيئة مناسبة لعلاج المصابين وتفادي إصابة الآخرين.

كما دعت منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية لاتخاذ خطوات تضمن سلامة الأسرى وعلاجهم بالشكل الصحيح والمطلوب، خاصة أنهم يعيشون في زنازين ضيقة وبيئة غير مناسبة وتفتقر لأدنى مقومات السلامة والظروف الإنسانية.

#الخارجية الاردنية #الاردن #السجون الاسرائيلية

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