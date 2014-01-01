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موعد ومعلق مباراة الاهلي والبنك الأهلي 2021 والقنوات الناقلة

السبت 16 يناير 2021 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة الاهلي والبنك الأهلي 2021 والقنوات الناقلة



القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة عن موعد مباراة الأهلي ضد البنك الاهلي المقررة يوم الأحد 17 كانون ثاني / يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقالت إن موعد مباراة الاهلي والبنك الأهلي التي تقام في ملعب حرس الحدود (المكس) يكون الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسودان، 06:00 لدى السعودية.

وتجري مباراة البنك الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز ضد بطل مصر وأفريقيا بعد نهاية موقعة الإنتاج الحربي ضد سموحة المؤجلة منذ 7 يناير الجاري، في استاد السلام.

واللافت للنظر أن هذه المواجهة هي الأولى في التاريخ بين الفريقين، إذ لم يسبق للبنك أن واجه النادي الأهلي في أي مسابقة محلية أو أفريقية خلال السنوات الطويلة الماضية.

معلق مباراة الأهلي والبنك الاهلي:

ولم تعلن قناة أون سبورت إتش دي (ONTime Sports) عن معلق مباراة الأهلي اليوم ضد البنك الاهلى، لكن مصادر إعلامية رجحت إسناد المهمة للمعلق أيمن الكاشف.

ولم يخسر الأهلي في الدروي المصري هذا الموسم حتى اللحظة، إذ حقق أرقاما قياسية جديدة، بعدما فاز في خمس جولات وتعادل في واحدة، ليتصدر الترتيب مع الزمالك.

ويملك الزمالك والأهلي 16 نقطة في المركز الأول، فيما البنك الأهلي حصد 7 نقاط بالمركز العاشر في ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف أمام سموحة وأسوان وغزل المحلة.

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