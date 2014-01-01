  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موعد ومعلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

السبت 16 يناير 2021 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة



لندن / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة يوم الأحد على ملعب (أنفيلد).

وأفادت وسائل الإعلام بأن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الساعة 06:30 بتوقيت مصر وليبيا وفلسطين والسودان والأردن، 07:30 وفق وقت الكويت وقطر ومكة المكرمة والبحرين.

ويمكن للمشاهدين في أبو ظبي (الإمارات) وسلطنة عمان متابعة مباراة اليونايتد وليفربول الساعة 08:30 مساءً، علما أنها تكون 05:30 حسب التوقيت المحلي لدى الجزائر والمغرب وتونس.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز على "الريدز" منذ شهر مارس في موسم 2018، إذ كان الانتصار الأخير له بالدوري الإنجليزي آنذاك بهدفين مقابل هدف سجلهما النجم ماركوس راشفورد.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

وتبث هذه الموقعة المرتقبة من الأنفيلد عبر قنوات بي إن سبورت الأولى والثانية والرابعة المشفرة (beIN Sports HD) بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف، وقنوات عالمية غير مجانية.

ويعد هذا اللقاء الأقوى في البريميرليغ هذا الموسم، إذ عاد اليونايتد للصدارة بعد غياب برصيد 36 نقطة ويلاحقه ليفربول مباشرة في المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق واحدة عن ليستر والسيتي.

وتقام مباراة ليفربول واليونايتد بعد نهاية لقاء شيفيلد يونايتد ضد توتنهام بالجولة نفسها في البريميرليغ وقبل موقعة السيتي أمام كريستال بالاس، علما أن مواجهة إيفرتون وأستون فيلا ألغيت.

#ليفربول #مانشستر يونايتد #ليفربول ومانشستر يونايتد #مباراة ليفربول القادمة #مانشستر يونايتد وليفربول #ماتش ليفربول القادم #ليفربول ضد مانشستر يونايتد #مباراة ليفربول ومانشستر #مباراة ليفربول واليونايتد #مباراة اليونايتد وليفربول #مصر #محمد صلاح #beIN Sports HD

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الرياضيات التوجيهي التكميلي 2020 - 2021 الدورة التكميلية في الأردن

مشاهدة مباراة الجزائر وأيسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

ملخص أهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني 2021

(مرفق الرابط) لجنة الإنتخابات المركزية تدعو المواطنين لتحديث البيانات

مجدلاني يكشف مصير رواتب موظفي غزة في ضوء التوافق على الانتخابات: هل ستُشَكَّل قائمة موحدة؟

القناة 12 العبرية تكشف عن حدث أمني خطير خلال حرب 2014

أبو زايدة: "التيار الإصلاحي" سيشارك في الانتخابات المقبلة

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

أول فصيل فلسطيني يعترض على إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات

حماس تكشف عن أُولى الخطوات لتحصين الانتخابات العامة..

فيديو

بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يكشف عن منظومة تمويه متطورة

نتنياهو

سترافور: ضربات متواصلة بلا رد.. تصعيد إسرائيل ضد إيران إلى أين مع قدوم بايدن؟