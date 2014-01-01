موعد ومعلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

لندن / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة يوم الأحد على ملعب (أنفيلد).

وأفادت وسائل الإعلام بأن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الساعة 06:30 بتوقيت مصر وليبيا وفلسطين والسودان والأردن، 07:30 وفق وقت الكويت وقطر ومكة المكرمة والبحرين.

ويمكن للمشاهدين في أبو ظبي (الإمارات) وسلطنة عمان متابعة مباراة اليونايتد وليفربول الساعة 08:30 مساءً، علما أنها تكون 05:30 حسب التوقيت المحلي لدى الجزائر والمغرب وتونس.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز على "الريدز" منذ شهر مارس في موسم 2018، إذ كان الانتصار الأخير له بالدوري الإنجليزي آنذاك بهدفين مقابل هدف سجلهما النجم ماركوس راشفورد.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

وتبث هذه الموقعة المرتقبة من الأنفيلد عبر قنوات بي إن سبورت الأولى والثانية والرابعة المشفرة (beIN Sports HD) بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف، وقنوات عالمية غير مجانية.

ويعد هذا اللقاء الأقوى في البريميرليغ هذا الموسم، إذ عاد اليونايتد للصدارة بعد غياب برصيد 36 نقطة ويلاحقه ليفربول مباشرة في المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق واحدة عن ليستر والسيتي.

وتقام مباراة ليفربول واليونايتد بعد نهاية لقاء شيفيلد يونايتد ضد توتنهام بالجولة نفسها في البريميرليغ وقبل موقعة السيتي أمام كريستال بالاس، علما أن مواجهة إيفرتون وأستون فيلا ألغيت.