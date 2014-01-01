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غانتس يعلق على ضم اسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية

السبت 16 يناير 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعلق على ضم اسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية



القدس المحتلة/سما/

علق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء السبت، على قرار واشنطن ضم اسرائيل  إلى القيادة المركزية الأمريكية.

وقال غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "بعد أسابيع من المحادثات، بما في ذلك مع وزير الدفاع (الأمريكي) السابق (مارك) إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة (مارك) ميلي، نقل الجيش الأمريكي إسرائيل إلى قيادته المركزية، المكلفة بأنشطته في الشرق الأوسط".

واعتبر غانتس أن القرار  "سيعزز القرار التعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي في مواجهة التحديات الإقليمية، جنبا إلى جنب مع صداقات إضافية ومصالح مشتركة".


وتأسست القيادة المركزية الأمريكية عام 1983، وتشرف على الأعمال العسكرية لأمريكا بما في ذلك في أفغانستان وسوريا واليمن والعراق.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت أمس الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قررت إخراج إسرائيل من نطاق عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وضمها إلى نطاق القيادة المركزية (سنتكوم)، إلى جانب دول عربية أخرى بالشرق الأوسط.

فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن القرار يأتي كجزء من تغيير تنظيمي، يجرى بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب قبل أيام من انتهاء ولايته.

وقال البنتاغون في بيان له، إن تلك الخطوة تأتي بما في ذلك إثر اتفاقات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

واعتبر أن تلك"الاتفاقيات قد أتاحت فرصة استراتيجية لإعادة ترتيب شراكة رئيسية ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط" ، في إشارة إلى إنشاء جبهة أكثر اتحادا ضد إيران، بحسب "يديعوت".

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