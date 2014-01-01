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البرهان: لا نريد أن نشعل حربا مع إثيوبيا

السبت 16 يناير 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرهان: لا نريد أن نشعل حربا مع إثيوبيا



الخرطوم/سما/

قال رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان إن النزاع مع إثيوبيا قديم والجيران اعتدوا على المزارعين السودانيين واستولوا على أراضيهم خلال عقود.

وقال البرهان في خطاب، اليوم السبت: سلاح الجيش السوداني موجه للخارج وليس للداخل"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة السودانية تتولى ضبط الحدود مع إثيوبيا لمنع أي تسلل".

وأضاف، "منفتحون على العلاقات مع إثيوبيا والاعتراف بسودانية المناطق الحدودية يزيل كل ما يعيق علاقتنا مع أديس أبابا".

وأكمل: "أي نزاع مسلح في المناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا يهدد الأمن والسلم في القارة والعالم".

وتابع البرهان "اتفقنا مع إثيوبيا على ضبط قواتنا المسلحة للحدود لمنع تسرب أي جهة مسلحة".

وأفاد، "نريد حدودا تحفظ لنا حقوقنا والاعتراف بان هذه الأرض سودانية، وهذا حقنا"، مضيفا "متى يتم الاعتراف بأن هذه الأرض سودانية فلا أظن تكون هناك عوائق لعلاقات مع إثيوبيا، ونحن منفتحون على العلاقات مع كل الجيران وخاصة إثيوبيا".

#اثيوبيا #السودان #عبد الفتاح البرهان #أديس أبابا

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