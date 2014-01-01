"فوكس نيوز": صواريخ إيرانية تسقط قرب حاملة طائرات أميركية

واشنطن/ وكالات/

سقطت صواريخ إيرانيّة بعيدة المدى قرب حاملة طائرات أميركيّة في المحيط الهندي، اليوم، السبت، بحسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركيّة عن مسؤولين.

ووقعت الصواريخ على مسافة 100 ميل، وهي المسافة التي وصفتها الشبكة بـ"الخطيرة"، بينما سقط صاروخ واحد على الأقلّ على مسافة 20 ميلا.

وتأتي هذه الحادثة وسط توترات متصاعدة بين إيران وبين الولايات المتحدة، مع حلول الذكرى لأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وقرب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي "كنا نتوقع إطلاق الصاروخ"، الذي سقط على مقربة من حاملة الطائرات وتطايرت شظاياه في كل جانب، "لكن كان هناك قلق من مدى قرب إيران من استعدادها للتغلب على هذه المشكلة".

وبينما لا يمكن الرؤية على مسافة 100 ميل من حاملة الطائرات أو السفن المرافقة لها، تتبّعت أقمار التجسّس الأميركيّة التي تدور في مدارات عالية في الفضاء الصاروخَ منذ انطلاقه من إيران.

وأنهى الحرس الثوري الإيراني، اليوم، السبت، مناورة عسكرية لإطلاق صواريخ باليستية لإصابة أهداف بحرية في المحيط الهندي، وفق ما أفاد موقعه الإلكتروني.

وأفاد الحرس في بيان نشر على موقعه "سباه نيوز" أن صواريخ "من فئات مختلفة" استهدفت "(نماذج من) سفن العدو ودمرتها من مسافة 1800 كيلومتر"، وأقيمت المناورات في منطقة بوسط البلاد، وأصيبت الأهداف "في شمالي المحيط الهندي"، بحسب ما أفاد الحرس الثوري الإيراني.

وأظهرت لقطات مصوّرة عرضها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، إطلاق صاروخين على الأقل من منطقة صحراوية، وإصابة هدف في عرض البحر.

وحضر اليوم الثاني من المناورات، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، إضافة إلى القائد العام للحرس، حسين سلامي، وقائد قوته الجو - فضائية، أمير علي حاجي زاده.

وقال سلامي، وفق ما أفاد "سباه نيوز"، إن "أحد أبرز أهدافنا في السياسات والإستراتيجيات الدفاعية، هو التمكن من استهداف سفن العدو، بما فيها حاملات الطائرات والسفن الحربية، باستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى".

إلى ذلك، نقل المصدر نفسه عن باقري قوله إن استخدام صواريخ لإصابة أهداف في البحر "يؤشر إلى أنه في حال أظهر أي من الأعداء أن لديهم نوايا خبيثة تجاه مصالحنا الوطنية وطرق تجارتنا البحرية وأرضنا، سندمرهم بصواريخنا".

وشدد على أن لا نية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في إيران "لشن أي هجوم، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت ممكن، على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها".