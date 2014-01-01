نهائي السوبر الاسباني 2021 .. موعد ومعلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو والقنوات الناقلة

الرياض / سما

أعلنت مصادر رياضية عن موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو والقنوات الناقلة يوم الأحد 16 يناير 2021 في نهائي كأس السوبر الاسباني لكرة القدم على ملعب لا كارتوخا في اسبانيا.

وقالت المصادر إن موعد مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في نهائي السوبر الاسباني الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين، التاسعة في المغرب وتونس والجزائر.

وحسب المصادر نفسها، فإن نهائي سوبر اسبانيا يبدأ عند الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وليبيا وسوريا، فيما تكون الثانية عشرة منتصف الليل في عمان والإمارات.

وكان برشلونة قد وصل إلى نهائي السوبر الاسباني عقب فوزه الشاق على ريال سوسيداد بركلات الحظ الترجيحية، في حين بلغ أتلتيك بلباو هذه الموقعة عقب فوز مستحق أمام ريال مدريد قبل يومين.

معلق مباراة برشلونة واتلتيك بلباو:

ويبث نهائي السوبر الاسباني 2021 على قنوات السعودية الرياضية الأولى والثالثة (KSA Sports HD) بصوت المعلقين فهد العتيبي وعبدالله الحربي، إضافة إلى قنوات عالمية وأجنبية أخرى.

وكان الفريقان قد اختتما الليلة استعداداتهما لنهائي السوبر، إذ سمح لوسائل الإعلام بالدخول إلى ملعب التدريب من أجل التقاط بعض الصور والاستماع إلى المؤتمر الصحفي الأخير لكلا المدربين.

ويأمل برشلونة في إرضاء جمهوره الغاضب بعد موسم صفري دون بطولات رسمية العام الماضي، في حين لن يفرط بلباو بهذه الفرصة التي قد لا تتاح له كثيرا مستقبلا والخروج بلقب البطولة المحلية.