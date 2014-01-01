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بالفيديو: طفل في العراق يحمل ألعابا عليها علم إسرائيل يثير جدلا عن مصدرها

السبت 16 يناير 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: طفل في العراق يحمل ألعابا عليها علم إسرائيل يثير جدلا عن مصدرها



بغداد/سما/

ظهر طفل عراقي في إحدى محافظات الجنوب، وهو يحمل ألعابا عليها علم إسرائيل، في وقت يعتبر العراق إسرائيل "عدوا" ويرفض إقامة علاقات معها.

وبحسب ما ظهر في مقطع فيديو بثه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطفل يسكن في إحدى المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية والمعروفة برفضها لأي علاقات مع إسرائيل.

ويسأل مقربون من الطفل بحسب الفيديو من أين اشترى هذه الألعاب، لكنه يرفض أن يجيبهم.

وما زال العراق يعتبر إسرائيل "عدوا" ويرفض أي علاقات معها، وتهدد فصائل مسلحة عراقية باستهداف إسرائيل وتهاجم الدول المطبعة معها.

#العراق #علم اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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