صور: شبيهة زبيدة ثروت.. "فاطمة هتلر" حديث مواقع التواصل

القاهرة /سما/

أصبحت الفتاة المصرية الملقبة بـ"فاطمة هتلر" خلال ساعات حديث مواقع التواصل وزاد عدد متابعيها على الفيسبوك عشرات المرات رغم أنها من عائلة محافظة ولا تسعى للشهرة، والسبب شكلها ولقبها.

البداية كانت بنشرها صورا لنفسها بالأبيض والأسود بالزي المصري فانهالت عليها تعليقات المتابعين تطري على جمالها وتشببها بالفنانة الراحلة زبيدة ثروت.

تقول ابنة محافظة الشرقية العشرينية فاطمة هتلر: "هواياتي منذ الطفولة رسم البورتريه، وأحب الرسم والمناظر الطبيعية"، مضيفة أنها عندما بدأت بنشر أعمالها، التفت المتابعون إلى ملامحها وقارنونها بالفنانة ثروت.

وأشارت إلى أنها طالبة في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وأنها اختارت اسم هتلر "لقبها" على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه اسم متميز وأيضا لحبها لشخصية الزعيم الألماني وتأثرها به.

فاطمه هتلر من الشرقية

شبيهة زبيده ثروت

فلنذهب إلى الشرقية pic.twitter.com/cdA9b3oZlc — Mahmoud.Reda???? (@MAHMOUD_RYDA) January 16, 2021

شبيهة زبيدة ثروت، فاطمة هتلر تثير الجدل بشبهها بالنجمة الجميلة الراحلة. وفاطمة طالبة من محافظة الشرقية شمال مصر وعرف عنها داخل الجامعة بـ"شبيهة زبيدة ثروت". فهل تشبهها ⬇️ بعد مقارنة سريعة بالصور بينهما؟ pic.twitter.com/orcOdXqEsh — مـ♥̨̥̬̩حـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩د آلورشفآإنى ❤ FORZA CR7???? (@WERSHEFANYCR7) January 16, 2021

وأوضحت فاطمة أنها من قرية ريفية وهي الأكبر لثلاثة أبناء لوالده ورفضت العديد من المقابلات التلفزيونية ولقطات الفيديو معها لأنها من أصل ريفي له عادات وتقاليد ترفض الأضواء.

وتابعت: "أحب التمثيل والغناء لكنني مهتمة بدراستي في هذه الفترة"

وبينت فاطمة هتلر أنها تشبه والدها الذي ورثت منه عيون خضراء تميل إلى اللون العسلي.

وأردفت فاطمة أنها تتعرض للتنمر عند مشاركتها أي صورة شخصية لها عبر صفحتها الخاصة، حيث صرحت: "في الأول كان شكلي عادي مثل أي طفلة، مع الوقت كبرت وملامحي تغيرت بالتدريج وأصبحت أشبه زبيدة ثروت، وبدأت الملاحظات من أهلي حتى ذهبت إلى الجامعة حيث قال لها زملاؤها إنها شبه زبيدة ثروت".



