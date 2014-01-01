وفاة المصرفي الشهير بنيامين دي روتشيلد

وكالات

توفي رجل الأعمال الفرنسي، البارون بنيامين دي روتشيلد، رئيس مجموعة "إدموند دي روتشيلد" عمر ناهز 58 عاما، حسبما كشفت صحيفة Le Parisien الفرنسية، اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن زوجة الفقيد وبناتهما، قولهن إن رجل الأعمال توفي بعد إصابته بنوبة قلبية في بيت أسرته بمدينة بريني.

وولد بنجامان دو روتشيلد في 30 يوليو/تموز 1963 وكان أبا لأربع بنات من زوجته أريان الخبيرة المالية الدولية التي عهد إليها رئاسة المجموعة في 2015.



والمجموعة الفرنسية - السويسرية ومقرها جنيف متخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، ولا علاقة لها ببنك الاستثمار الفرنسي البريطاني روتشيلد وشركاه.

وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها المجموعة 173 مليار فرنك سويسري (160 مليار يورو)، بما يعادل 193.3 مليار دولار.

والمجموعة التي تأسست في 1953 تضم اليوم 2600 موظف في 32 فرعا في العالم.

وكان بنجامان دو روتشيلد يتولى رئاسة المجموعة منذ 1997 إثر وفاة والده إدمون دو روتشيلد. وكان نجل البارونة نادين دو روتشيلد (88 عاما) الممثلة السابقة التي اشتهرت بكتبها عن فن اللياقات وحسن السلوك.

وأعلنت الأسرة أن مراسم الجنازة ستقام في الأيام المقبلة على أن تقتصر على أفراد العائلة.