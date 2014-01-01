  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزيرا الخارجية السعودي والأردني: يجب التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية

السبت 16 يناير 2021 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرا الخارجية السعودي والأردني: يجب التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية



الرياض /سما/

شدد وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر مشترك، اليوم السبت، على الحل الشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967.

وأكد الوزير السعودي بن فرحان خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض، ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، ومواصلة التنسيق مع الأردن لشؤون المنطقة والعلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن الرؤى السعودية تتوافق مع الأردنية في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها القضية الفلسطينية.

من جهته، قال الصفدي إن "العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية"، مثمّناً "دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية".

وأضاف الصفدي: "نريد سلاماً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية، السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 1967".

#الاردن #السعودية #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الرياضيات التوجيهي التكميلي 2020 - 2021 الدورة التكميلية في الأردن

ملخص أهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني 2021

لجنة الانتخابات المركزية تصدر تنويهاً مهماُ للمواطنين

المشهراوي يوجه رسالة لكوادر التيار الاصلاحي بشأن الانتخابات..

أول تعليق من حركة حماس على إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات العامة

(مرفق الرابط) لجنة الإنتخابات المركزية تدعو المواطنين لتحديث البيانات

القناة 12 العبرية تكشف عن حدث أمني خطير خلال حرب 2014

الأخبار الرئيسية

فيديو

بالفيديو :الجيش الاسرائيلي يكشف عن منظومة تمويه متطورة

قيادي فتحاوي يكشف: هذا ما سيبحثه اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

مجدلاني يكشف مصير رواتب موظفي غزة في ضوء التوافق على الانتخابات: هل ستُشَكَّل قائمة موحدة؟

جيش

تقرير : خبير عسكري يبرز صعوبات تواجه جيش الاحتلال

سفن

لماذا كشفت "إسرائيل" عن محاولة سايبر "القسام" اختراق سفنها الحربية؟