وزيرا الخارجية السعودي والأردني: يجب التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية

الرياض /سما/

شدد وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر مشترك، اليوم السبت، على الحل الشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967.

وأكد الوزير السعودي بن فرحان خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض، ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، ومواصلة التنسيق مع الأردن لشؤون المنطقة والعلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن الرؤى السعودية تتوافق مع الأردنية في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها القضية الفلسطينية.

من جهته، قال الصفدي إن "العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية"، مثمّناً "دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية".

وأضاف الصفدي: "نريد سلاماً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية، السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 1967".