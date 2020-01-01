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ولي عهد أبوظبي يستقبل العاهل الأردني

السبت 16 يناير 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي عهد أبوظبي يستقبل العاهل الأردني



أبوظبي /سما/

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، العاهل الأردني، الملك عبد الثاني في العاصمة أبوظبي.


ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" عن الشيخ محمد بن زايد قوله: "سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي.. وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا".

وأضاف: "مستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية"

#ولي عهد أبو ظبي #العاهل الاردني #الملك عبد الله الثاني #الامارات #الاردن

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