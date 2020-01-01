  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الفرا: الاتحاد الأوروبي رحب بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

السبت 16 يناير 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفرا: الاتحاد الأوروبي رحب بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية



رام الله /سما/

قال سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن الاتحاد، رحب بخطوة إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف الفرا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت: ان دول الاتحاد، أبدت استعدادها لدعم إجراء الانتخابات على كل الصعد، وهو ما أكده الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل للرئيس في الاتصال الهاتفي الأخير بينهما.

وأكد الفرا، أن المسؤولين الأوروبيين، أبدوا استعدادهم للقيام بواجبهم في الضغط على سلطات الاحتلال؛ للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.

#الاتحاد الاوروبي #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الرياضيات التوجيهي التكميلي 2020 - 2021 الدورة التكميلية في الأردن

مشاهدة مباراة الوحدات والفيصلي بث مباشر في الدوري الأردني 2021

لجنة الانتخابات المركزية تصدر تنويهاً مهماُ للمواطنين

المشهراوي يوجه رسالة لكوادر التيار الاصلاحي بشأن الانتخابات..

أول تعليق من حركة حماس على إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات العامة

(مرفق الرابط) لجنة الإنتخابات المركزية تدعو المواطنين لتحديث البيانات

القناة 12 العبرية تكشف عن حدث أمني خطير خلال حرب 2014

الأخبار الرئيسية

مجدلاني يكشف مصير رواتب موظفي غزة في ضوء التوافق على الانتخابات: هل ستُشَكَّل قائمة موحدة؟

جيش

تقرير : خبير عسكري يبرز صعوبات تواجه جيش الاحتلال

سفن

لماذا كشفت "إسرائيل" عن محاولة سايبر "القسام" اختراق سفنها الحربية؟

قادة إسرائيل

ماذا يقول قادة إسرائيل والصهيونيّة عن العرب والمُسلمين؟

وزيرة الصحة: 13 وفاة و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقطاع