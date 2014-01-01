حقيقة فتح عزاء سعاد حسني بعد وفاة صفوت الشريف

القاهرة / سما

كشفت مصادر رسمية، اليوم السبت 16 يناير 2021، حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح بيت عزاء للفنانة الراحلة سعاد حسني بعد وفاة صفوت الشريف.

وأكدت المصادر أن عائلة سعاد حسني قررت رسميا إقامة بيت عزاء للممثلة الراحلة التي توفيت منتحرة في لندن قبل أكثر من 20 عاما، وسط ظروف لا تزال غامضة حتى اللحظة.

ونقلت وسائل إعلام عن جيهان عبد المنعم شقيقة سعاد حسني تأكيدها أن العائلة قررت تلقي عزاء المرحومة بعد 20 سنة من وفاتها؛ وذلك عقب وفاة الوزير صفوت الشريف المتهم بقتلها.

وكانت أسرة سعاد حسني قد رفضت منذ وفاتها مطلع القرن الحالي في ظروف غامضة، إقامة بيت عزاء لها أو تلقي التعازي من الناس؛ للمطالبة بالكشف عن ملابسات انتحارها.

ولا يزال خبر انتحار سعاد حسني الأبرز في تاريخ الفن المصري والعربي واللغز المحير الذي لم يتوصل أحد إلى تأكيد رسمي حول سبب وفاتها أو التفاصيل التي دفعتها للانتحار.

وتوفى صفوت الشريف قبل أيام بعد معاناة طويلة مع سرطان الدم (اللوكيميا)، فيما عقبت شقيقة سعاد حسني آنذاك قائلة إن "الله موته بأقل مخلوقاته، بعد جبروت مارسه طوال حياته".

وتوفيت سعاد حسني عقب سقوطها من شرفة شقتها بالدور السادس في لندن، وأثارت طوال الأعوام الماضية جدلا واسعا، فيما وجهت عائلتها اتهاما إلى صفوت الشريف عام 2016 بأنه قتلها.