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مباراة مصر ومقدونيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)

السبت 16 يناير 2021 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباراة مصر ومقدونيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)



القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مقدونيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات المونديال العالمي على الصالات المصرية.

مباراة مصر ومقدونيا مباشر في مونديال اليد تبث عبر قناة أون تايم سبورت 3 (OnTime Sports) حيث يبدأ الاستيديو التحليلي بقيادة المذيع الإعلامي جوهر نبيل الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف جوهر في استيديو مباراة مصر ضد مقدونيا، الكابتن طارق محروس وأحمد العطار وآسر القصبي، فيما يعلق على مجريات اللقاء عبر القناة المصرية المخصصة لمونديال اليد خالد خيري.

ويأمل نجوم المنتخب المصري في مواصلة الانتصارات لا سيما بعد العرض القوي الذي قدموه في مستهل المشوار بكأس العالم لكرة اليد، وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيدهم بعد ثلاثية الجولة الأولى.

مباراة مصر في مونديال كرة اليد مباشر:

وتعرض القناة ذاتها الاستيديو التحليلي لمباراة كوريا الجنوبية وبيلاروسيا مع المذيعة نيرة الأحمر، إلى جانب الضيوف خالد العوضي وبن عيسى بوجنوني وأيمن صلاح، وصوت المعلق محمد راغب.

ويقدم الحكام أداء رائعا حتى اللحظة في مباريات كأس العالم لكرة اليد، لا سيما بعد إدخال تقنية الفيديو بروف في البطولة، إذ يشارك عدد من الحكام العرب والأجانب من أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وتقام مباراة مصر ومقدونيا مع لقاءات أخرى في كأس العالم لكرة اليد 2021، أبرزها النمسا ضد فرنسا، روسيا أمام سلوفانيا، تشيلي مع السويد، تشيلي والسويد، فيما يواجه سويسرا نظيره منتخب النرويج.

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