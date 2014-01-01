سي ان ان : ترامب في أيامه الأخيرة غاضب وخائف ومعزول

وكالات / سما /

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب غاضب مما جرى من أحداث متتالية عقب سقوطه في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وآخرها كانت إقرار عزله.

وبينت الشبكة في تقرير لها، أن ترامب أيضا خائف ومعزول، وأكثر ما يخشاه هو ما ينتظره من محاكمات واتهامات بعد انتقاله من صفة رئيس لصفة مواطن عادي، بعد أيام قليلة سيغادر فيها البيت الأبيض لتنصب خلفه بايدن.

وذكرت أن ترامب بدا وهو غاضبا ويرفض سماع اسم الرئيس ريتشارد نيكسون، وهو آخر أمريكي يجبر على الاستقالة من منصبه، كما أن عدد المستشارين من حوله تقلص، وبدأ يختفي صوت التقاط وهدير الجماهير من حوله، إضافة إلى خروج غير مشرف من منصبه.

ولفتت إلى أن ترامب قال لعدد من الأشخاص حوله إنه لا يعول على نائبه مايك بنس للعفو عنه كما فعل جيرالد فورد مع سلفه نيكسون، مطالبا بعدم ذكر اسم الأخير أمامه.

وطلب ترامب التحضير لحفل وداع كبير له في يوم تنصيب بايدن هذا الأسبوع، قبل أن يحزم أمتعته ويغادر البيض الأبيض عبر طائرة إلى "بالم بيتش" في فلوريدا.

وكان ترامب قد أخبر عددا من مساعديه بأنه لا يحب فكرة خروجه من البيت الأبيض كرئيس سابق، وركوب طائرة ليست الطائرة الرئاسية.

وبدا ترامب يرى إشارات رحيله من نافذة مكتبه، عبر ضجيج العمال وهم يضعون لافتة مكتوب عليها "2021 تنصيب بايدن- هاريس" على منصة مؤقتة، في إطار تجهيزات استقبال الرئيس القادم.

ويشعر ترامب بشكل متزايد بالخوف والتوتر مما ينتظره من مصائب مالية وقانونية عندما يصبح مواطنا عاديا، كما أنه ساخط على الجمهوريين، حيث يشعر أنهم تخلوا عنه في الساعة الأخيرة، بما فيهم قادة الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ.

ولم يبدِ ترامب اهتماما بمناشدة مساعدوه له بتسجيل خطاب أو إلقائه مباشرة، ليكون خطاب وداع يدعم إنجازاته.

وقلة من مساعدي وحلفاء ترامب يتوقعون حضوره يوم تنصيب بايدن، فيما لم يقرر ترامب بعد ترك رسالة لخلفه بايدن على "رزيليوت ديسك" في مكتب البيت الأبيض، مع أن مساعديه شجعوه على مواصلة التقاليد الأمريكية.

ومما كان يحب ترامب إطلاع زواره عليه في بداية حكمه، هي الرسالة التي تركها له باراك أوباما واشتملت على السطر المعروف "بعيدا عن الشد والجذب للسياسة اليومية، فالأمر يعود لنا لترك أدوات الديمقراطية على الأقل قوية كما وجدناها".

ويوم التنصيب، سيكون ترامب بعيدا عن الرئيس بايدن نحو 1000 ميل، وتكون مهمته تسليم الحقيبة النووية التي تزن 45 رطلا.

وبين مصدر مطلع أن الضابط العسكري للبيت الأبيض سيتأكد من وجود كرتين نوويتين واحدة مع ترامب وأخرى جاهزة لبايدن، في حين أن الشيفرات النووية التي يحملها ترامب والمسجلة في بطاقة تعرف بـ"البسكويتة" ستتوقف عن العمل حال انتهت ولايته.