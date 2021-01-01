مشاهدة مباراة المريخ والأمل عطبرة بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الخرطوم / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة المريخ ضد الأمل عطبرة بث مباشر التي تقام اليوم السبت 16 يناير 2021 في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة المريخ والأمل عطبرة مباشر تنقل الساعة 04:45 عصرًا بتوقيت الخرطوم من ملعب الهلال عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية بصوت أحد المعلقين العاملين في شبكة تاسيتي.

وكان فريق المريخ السوداني قد أنهى استعداداته لمباراة الأمل عطبرة من خلال حصة تدريب جرت في أكاديمية كرة القدم، علما أن الثلاثي الصيني وبكري وحمزة داوود يواصلون التأهيل.

ويسعى المريخ إلى مواصلة الانطلاقة الجيدة في الدوري الممتاز، إذ كان قد تعثر في الجولة الأولى أمام هلال كادوقلي (0-0)، لكنه فاز على حي العرب بورتسودان وأهلي مروي على التوالي.

مباراة المريخ السوداني اليوم مباشر:

ويستعد فريق المريخ لمواجهة هلال الأبيض وتوتي قبل موقعة الأهلي المصري في افتتاح منافساته بدوري أبطال أفريقيا دور المجموعات، ثم يلعب ضد فيتا كلوب بطل جمهورية الكونغو.

ويحتل المريح المركز الرابع برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطة خلف الهلال الذي لعب 4 لقاءات، في حين يملك الأمل عطبرة 4 نقاط بالمركز العاشر بالتساوي مع مريخ الفاشر وتوتي.

وتجري مباراة المريخ والأمل عطبرة في الدوري السوداني بالتزامن مع مواجهتين غيرها أولها الأهلي شندي ضد الشرطة القضاري في استاد الخرطوم، مريخ الفاشر أمام هلال كادوقلي.