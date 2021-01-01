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تركيا ترحب باصدار الرئيس مرسوم الانتخابات

السبت 16 يناير 2021 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا ترحب باصدار الرئيس مرسوم الانتخابات



أنقرة/سما/

رحبت تركيا بإصدار رئيس السلطة محمود عباس، مرسومًا ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم لإنجاحها.

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية، السبت، إن تركيا على استعداد لتقديم شتى أنواع الدعم من أجل نجاح تلك الانتخابات.

وأكد البيان أن قرار إجراء الانتخابات يشكل خطوة مهمة في سبيل الدفاع بشكل أقوى عن القضية الفلسطينية.


وأمس الجمعة، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 آيار/مايو، والرئاسية في 31 تموز/يوليو، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 آب/أغسطس العام الجاري.

#تركيا #الانتخابات الفلسطينية #الرئيس عباس

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