مشاهدة مباراة الأهلي ومعان بث مباشر .. الأردن الرياضية

عمان / سما

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن رابط مشاهدة مباراة معان والأهلي بث مباشر التي تجري اليوم السبت 16 كانون ثاني 2021 في إطار لقاءات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري المحترفين.

مباراة الأهلي ومعان مباشر تبث من ملعب الملك عبدالله الثاني عبر قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق عماد قطيش، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت عمان والقدس والقاهرة والخرطوم.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل الفريقين الأهلي ومعان، إلا أن الحسابات والظروف تغيرت حاليا بعد حسم اللقب وصراع البقاء والهبوط بشكل رسمي أمس.

ولم تجر سوى أربع مواجهات تاريخية سابقة بين الطرفين، إذ فاز الأهلي في الاولى بخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر في الثانية بهدفين لهدف والثالثة بهدف نظيف وتعادل بالرابعة والأخيرة (2-2).

مباراة الأهلي ضد معان مباشر:

وهبط الأهلي رسميا برفقة الصريح إلى دوري الدرجة الأولى بعد نهاية موسم كارثي على صعيد الأداء والنتائج التي تأثرت سلبا بشكل مباشر من الإصابات المتكررة في صفوفه بفيروس كورونا.

ويملك الأهلي ثلاث عشرة نقطة في المركز الثاني عشر والأخير بفارق سبع نقاط عن الصريح الذي تلقى أمس الصفعة الأكبر في تاريخه إثر خسارته أمام الرمثا وهبوطه إلى الدوري الأدنى.

على الجهة الأخرى، ضمن معان البقاء في دوري المحترفين إذ يملك 23 نقطة بفارق واحدة أمام شباب الأردن وتعد موقعة اليوم تجريبية أو بمثابة ودية لإعطاء الفرصة كاملة لكل لاعبي الفريق.