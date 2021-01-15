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بالفيديو: حسن نصرالله يكشف للمرة الأولى تفاصيل اللقاء الأخير مع قاسم سليماني

السبت 16 يناير 2021 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: حسن نصرالله يكشف للمرة الأولى تفاصيل اللقاء الأخير مع قاسم سليماني



بيروت/سما/

كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، مساء أمس الجمعه، تفاصيل اللقاء الأخير للجنرال الإيراني السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني، قبل اغتياله بغارة أمريكية، مطلع العام الماضي، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال نصر الله، خلال حلقة وثائقية بعنوان "اللقاء الأخير"، عرضتها قناة "المنار" الإخبارية، إن "سليماني خلال زيارته للبنان ولقاء قادة حزب الله أجرى اتصالا هاتفيا بنائب قائد الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، قبل مغادرته لبنان".

وبحسب نصر الله، "طلب سليماني من المهندس عدم الذهاب إلى مطار بغداد الدولي لاستقباله، بينما أصر المهندس على استقبال الجنرال الإيراني شخصيا، إلى أن اغتيلا في غارة جوية أمريكية خارج محيط مطار بغداد".

ونشرت الحلقة الوثائقية، "صورا حصرية لحضور قاسم سليماني مع حسن نصر الله، حيث ظهر الجنرال الإيراني أمام خريطة لمنطقة الشرق الأوسط". وعلق نصرالله قائلًا: "إن قاسم سليماني كان موجودا في كل من سوريا، والعراق، واليمن، وأفغانستان، لصد المؤامرات عن هذه البلاد".


وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

#حسن نصر الله #قاسم سليماني #الحرس الثوري الإيراني #اغتيال سليماني

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