خبير عسكري: حزب الله بشكل تهديدا أكبر من الوجود الإيراني

القدس المحتلة/سما/

قال معلق الشؤون العسكرية في الكيان الإسرائيلي ألون بن دافيد صباح يوم السبت أنه بينما تواجه "إسرائيل" الوجود الإيراني في سوريا، "نشأ أمامنا تهديد أكبر بكثير في لبنان".

وأضاف بن دافيد أن "مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله يتقدم، وقد جمع الحزب بالفعل مئات الصواريخ الدقيقة".





ولفت إلى أن "إسرائيل" مترددة في اتخاذ إجراء ضد هذا المشروع، ولكن سيُطلب منها تحديد الخط الأحمر في وقت لاحق من هذا العام.

ويدعي الاحتلال أن حزب الله أقام منشآت لتطوير وتجميع الصواريخ الدقيقة على الأراضي اللبنانية، وذلك بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني.

ونشر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرا خرائط تضمنت مبان ومنشآت في لبنان، ادعى أنه يتم بداخلها تطوير الصواريخ لحزب الله، بينما نفى الأخير ذلك.