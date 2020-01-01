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إسرائيل تدرس إمكانية تمديد الإغلاق بسبب استمرار تفشي كورونا

السبت 16 يناير 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تدرس إمكانية تمديد الإغلاق بسبب استمرار تفشي كورونا



القدس المحتلة / سما /

يسود القلق أوساط السلطات الرسمية والحكومية في إسرائيل جراء الوتيرة المرتفعة لاستمرار انتشار وباء كورونا مما قد يدفع نحو تمديد الاغلاق العام المفروض حاليا على الحياة العامة في اسرائيل.

وتشير المعطيات الأخيرة الى انه توفي خلال اليومين الأخيرين 104 مصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وبذلك يناهز عدد الوفيات في إسرائيل جراء الفيروس منذ بداية انتشاره ولغاية اليوم أربعة آلاف حالة.

هذا وتقول مصادر إعلامية مطلعة انه من المتوقع ان تقرر الحكومة الإسرائيلية في جلستها المقررة يوم الأربعاء القادم تمديد الاغلاق والقيود المرافقة له المفروضة على الحياة العامة. يشار الى ان الاغلاق المفروض حاليا ستنتهي مدته يوم الخميس القادم.

ويعرب المسؤولون عن قلقهم المتزايد بسبب العدد المرتفع للمصابين بفيروس كورونا مع مرور كل يوم وكذلك بسبب عدد الحالات الخطرة للمصابين بالفيروس.

ويرقد حاليا في مستشفيات إسرائيل أكثر من 1100 مصاب بفيروس كورونا بحالة خطيرة، من بينهم نحو 300 مصاب يعتمدون على التنفس الاصطناعي فيما 350 آخرين حالتهم حرجة للغاية.

#إسرائيل #كورونا

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