كورونا عالميا: نحو 2 مليون 18 ألف وفاة

وكالات

ارتفعت احصائيات عدد الوفيات والاصابات من فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم إلى نحو 2 مليون و18 ألف حالة وفاة، بينما بلغ عدد المصابين نحو 94 مليونا و316 ألف.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن فيروس كورونا انتشر في 219 دولة واقليم ومنطقة في العالم أجمع، وأظهرت السجلات والاحصائيات يوم أمس الجمعة تراجًا طفيفًا في عدد الوفيات بينما ارتفع تسجيل الاصابات.

وسجل يوم أمس الجمعة 761 ألف و554 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,816 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت (3,805 وفيات)، وبريطانيا (1,280 وفاة)، والبرازيل (1,131 وفاة)، وألمانيا (1,045 وفاة)، والمكسيك (999 وفاة)، حيث تقدمت كل من البرازيل وألمانيا على حساب المكسيك .

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (248,080 إصابة)، والبرازيل (68,138 إصابة)، وبريطانيا (55,761 إصابة)، واسبانيا (40,197 إصابة)، وروسيا (24,715 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (401,856 وفاة)، والبرازيل (208,291 وفاة)، والهند (152,130 وفاة)، والمكسيك (139,022 وفاة)، وبريطانيا (87,295 وفاة).

كما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (24,102,429 إصابات)، والهند (10,543,659 إصابة)، والبرازيل (8,394,253 إصابة)، وروسيا (3,520,531 إصابة)، وبريطانيا (3,316,019 إصابة).