  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استقالة وزير الصحة الأمريكي على خلفية اقتحام الكونغرس

السبت 16 يناير 2021 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة وزير الصحة الأمريكي على خلفية اقتحام الكونغرس



واشنطن/سما/

قدم وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار استقالته على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الجمعة.


وحسب وسائل الإعلام، فإن عازار كتب في رسالة استقالته المؤرخة في 12 يناير أن "الأعمال والخطابات التي تلت الانتخابات، خاصة خلال الأسبوع الماضي، تهدد بتشويه إرث هذه الإدارة"، وأن "الهجمات على مبنى الكابيتول كانت اعتداء على ديمقراطيتنا وعلى تقاليد الانتقال السلمي للسلطة التي كانت الولايات المتحدة أول من جلبها إلى العالم".

وأضاف وزير الصحة، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لهذا المنصب عام 2017: "نظرا إلى استمرار تفشي الوباء، والحاجة المستمرة لإيصال اللقاحات والعلاجات إلى الشعب الأمريكي، وضرورة ضمان الانتقال السلس إلى إدارة بايدن، فقد قررت أنه من مصلحة الأشخاص الذين نخدمهم أن أبقى في منصبي حتى نهاية ولاية" هذه الإدارة.

وتابع مخاطبا ترامب: "أحثكم على الاستمرار في إدانة أي شكل من أشكال العنف بشكل لا لبس فيه، والمطالبة بألا يحاول أحد تعطيل مراسم التنصيب في واشنطن.. ومواصلة دعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في 20 يناير 2021".

وسبق أن شهدت إدارة ترامب سلسلة استقالات بين الوزراء وكبار الموظفين بعدما واجه الرئيس اتهامات بالتحريض على العنف من خلال توجيه المتظاهرين للتوجه إلى مبنى الكابيتول حيث كان المشرعون يضعون اللمسات الأخيرة على إقرار فوز جو بايدن.

#وزير الصحة الامريكية #اقتحام الكونغرس #ترامب #استقالة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب

حقيقة تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 - 2021 ؟

مشاهدة مباراة تونس وبولندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

حماس تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية..

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 27 و 28 كاملة

أول تعليق من حركة حماس على إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات العامة

المشهراوي يوجه رسالة لكوادر التيار الاصلاحي بشأن الانتخابات..

الأخبار الرئيسية

كحيل : مؤتمر صحفي هام لإطلاع كافة المواطنين على مفاصل العملية الانتخابية

الهدري

وزارة الصحة: أي مريض لا يستطيع السفر للعلاج في مصر سيتم تحويله للضفة أو المستشفيات الإسرائيلية

انت

(مرفق الرابط) لجنة الإنتخابات المركزية تدعو المواطنين لتحديث البيانات

حنا ناصر يكشف: لقاء مرتقب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة لتذليل أي صعاب أو مشاكل

وجه رسالة للمتشككين.. الرجوب يكشف عن 3 مسارات لإنجاح العملية الانتخابية..!