اوروبا تدرس منح وثيقة لمتلقي لقاح كورونا

بروكسل /سما/

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها بمناقشة موضوع إصدار وثيقة تمنح لمتلقي لقاح كورونا على مستوى دول الاتحاد ومؤسساته، مشيرة إلى أن النقاش يجب أن يشمل الجوانب القانونية والسياسية.

ونقلت دانا سبينانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أنه "بالاستناد إلى خبرتها كطبيبة، فإن فون دير لاين تؤكد أن عمليات إعطاء اللقاح يجب أن تكون موثقة".

وأضافت سبينانت أن الأمر لا يتعلق فقط باللقاح المضاد لكوفيد- 19، بل بكل الأمراض التي يتم إعطاء اللقاحات للوقاية منها، مشددة على ضرورة التمييز بين الضرورات الطبية لإصدار شهادات اللقاح و"الامتيازات" التي تمنحها مثل هذه الوثيقة لحاملها.

يأتي ذلك، على خلفية الجدل الذي أثاره اقتراح اليونان إصدار وثيقة أوروبية تثبت أن حاملها تلقى بالفعل لقاح ضد كوفيد-19، ما سيسمح له، وفق أثينا، بالتحرك بحرية.

وتعبر بروكسل عن رغبتها بإطلاق نقاش عام يشمل كافة الأطراف المعنية للتصدي لهذا الأمر الذي يثير لغطا واسعا في الشارع الأوروبي، خاصة مع وجود نسب لا يستهان بها من المواطنين الرافضين أو المشككين بفكرة تلقي لقاح للوقاية من الجائحة.

وكانت المفوضية الأوروبية أكدت حق كل دولة سواء كانت عضوا في الاتحاد أو في العالم أن تتبنى استراتيجية التلقيح المناسبة لها.