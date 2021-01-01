  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اوروبا تدرس منح وثيقة لمتلقي لقاح كورونا

الجمعة 15 يناير 2021 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اوروبا تدرس منح وثيقة لمتلقي لقاح كورونا



بروكسل /سما/

 أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها بمناقشة موضوع إصدار وثيقة تمنح لمتلقي لقاح كورونا على مستوى دول الاتحاد ومؤسساته، مشيرة إلى أن النقاش يجب أن يشمل الجوانب القانونية والسياسية.

ونقلت دانا سبينانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أنه "بالاستناد إلى خبرتها كطبيبة، فإن فون دير لاين تؤكد أن عمليات إعطاء اللقاح يجب أن تكون موثقة".

وأضافت سبينانت أن الأمر لا يتعلق فقط باللقاح المضاد لكوفيد- 19، بل بكل الأمراض التي يتم إعطاء اللقاحات للوقاية منها، مشددة على ضرورة التمييز بين الضرورات الطبية لإصدار شهادات اللقاح و"الامتيازات" التي تمنحها مثل هذه الوثيقة لحاملها.

يأتي ذلك، على خلفية الجدل الذي أثاره اقتراح اليونان إصدار وثيقة أوروبية تثبت أن حاملها تلقى بالفعل لقاح ضد كوفيد-19، ما سيسمح له، وفق أثينا، بالتحرك بحرية.

وتعبر بروكسل عن رغبتها بإطلاق نقاش عام يشمل كافة الأطراف المعنية للتصدي لهذا الأمر الذي يثير لغطا واسعا في الشارع الأوروبي، خاصة مع وجود نسب لا يستهان بها من المواطنين الرافضين أو المشككين بفكرة تلقي لقاح للوقاية من الجائحة.

وكانت المفوضية الأوروبية أكدت حق كل دولة سواء كانت عضوا في الاتحاد أو في العالم أن تتبنى استراتيجية التلقيح المناسبة لها.

#المفوضية الأوروبية #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب

مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة... ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا

حقيقة تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 - 2021 ؟

حماس تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية..

الزهار يتحدث عن المصالحة والانتخابات واجتماع الامناء: المرحلة المقبلة صعبة ونخشى من تحديد التواريخ!

ملخص نتيجة مباراة ضمك والوحدة في الدوري السعودي 2021

ملخص أهداف مباراة الهلال وهلال الأبيض في الدوري السوداني 2021

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات المركزية تصدر تنويهاً مهماُ للمواطنين

الرئيس

الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل

الجيش المصري

قائد بالجيش المصري يكشف عن 4 أساليب لضرب قوات العدو.. وتأمين الخط الأحمر بأمر السيسي

9

واللا الاسرائيلي: عامان على حادثة خانيونس ولا يزال الجيش يلعق جراحه

إعلام: من تلقّى لُقاح كورونا الذي قالت حكومة الاحتلال إنها أرسلته للسلطة؟