  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة العالمية تعارض شرط التطعيم ضد كورونا للسفر

الجمعة 15 يناير 2021 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تعارض شرط التطعيم ضد كورونا للسفر



جنيف /سما/

أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها لطلب شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد شرطا لإتاحة السفر بين الدول.

وقالت اللجنة في توصياتها: "ما زال هناك الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال الفيروس، كما أن اللقاحات متوفرة حاليا بكميات محدودة".

وأضافت: "إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى".

من جهته قال رئيس اللجنة ديدييه حسين، إن "العالم في سباق مع فيروس كورونا الذي بدأ في التحور"، مشيرا إلى أن "هذه المتغيرات الجديدة تحتاج إلى بحث سريع ومكثف".

وأضاف: "من الواضح أن مسألة السفر جوا وبرا وبحرا، ربما تحتاج إلى تنظيم أفضل".

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #سفر

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب

مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة... ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا

حقيقة تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 - 2021 ؟

حماس تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية..

الزهار يتحدث عن المصالحة والانتخابات واجتماع الامناء: المرحلة المقبلة صعبة ونخشى من تحديد التواريخ!

ملخص نتيجة مباراة ضمك والوحدة في الدوري السعودي 2021

ملخص أهداف مباراة الهلال وهلال الأبيض في الدوري السوداني 2021

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات المركزية تصدر تنويهاً مهماُ للمواطنين

الرئيس

الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل

الجيش المصري

قائد بالجيش المصري يكشف عن 4 أساليب لضرب قوات العدو.. وتأمين الخط الأحمر بأمر السيسي

9

واللا الاسرائيلي: عامان على حادثة خانيونس ولا يزال الجيش يلعق جراحه

إعلام: من تلقّى لُقاح كورونا الذي قالت حكومة الاحتلال إنها أرسلته للسلطة؟