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رغد صدام حسين تكشف حقيقة طرحها كتابًا جديدًا يتناول أسرارًا من حياة والدها

الجمعة 15 يناير 2021 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغد صدام حسين تكشف حقيقة طرحها كتابًا جديدًا يتناول أسرارًا من حياة والدها



بغداد /سما/

كشفت ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين، حقيقة طرحها كتابًا جديدًا يتناول أسرارًا من حياة والدها.

وقالت في حسابها على موقع (تويتر) إنّ "كتابها لم يتم طرحه بعد، وأن الكتاب الذي يحمل اسم "شهادات حية وحقائق مخفية" لايمت لها بأي صلة.

​وكانت رغد صدام حسين، قد وجهت رسالة إلى والدها الراحل والجيش العراقي قبل أسبوع، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في السادس من يناير/ كانون الثاني 1921.

وقالت رغد صدام حسين، في تسجيل صوتي: "يطوي جيشنا العراقي الباسل، جيش البطولات على طول الوطن العربي اليوم، قرناً كاملاً من عمر المجد والبطولة".

وأضافت: "ظل العراق مركزًا للإشعاع الفكري والبناء العمراني، وكان بلدنا العزيز منذ القدم هدفا لطمع الطامعين وحسد الحاسدين". "سبوتنيك"

#رغد صدام حسين #العراق #صدام حسين

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