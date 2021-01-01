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البنتاغون يضيف إسرائيل إلى منطقة عمليات القيادة المركزية "سينتكوم"

الجمعة 15 يناير 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون يضيف إسرائيل إلى منطقة عمليات القيادة المركزية "سينتكوم"



واشنطن/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إضافة إسرائيل إلى منطقة عمليات القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) المسؤولة عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وجاء في بيان للبنتاغون اليوم الجمعة، أنه تم إدخال تعديلات على خطة القيادة الموحدة منها نقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية.

وأشار البيان إلى أن "الانفراج بين إسرائيل وجيرانها العرب في أعقاب اتفاقات أبراهام وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لتوحيد الشركاء الأساسيين في مواجهة الأخطار المشتركة في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "إسرائيل شريك استراتيجي رائد بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا سيوفر فرصا إضافية للتعاون بين شركاء القيادة المركزية مع الحفاظ على التنسيق المكثف بين إسرائيل وحلفائنا الأوروبيين".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تخطط لإضافة إسرائيل إلى منطقة عمليات "سينتكوم" بدلا من القيادة الأوروبية.

وستكون إسرائيل الدولة الـ21 في منطقة عمليات القيادة المركزية التي تتولى الدور الأكبر في العمليات في العراق وسوريا وأفغانستان والخليج.

وتشير التقارير إلى أن إضافة إسرائيل لمنطقة عمليات "سينتكوم" ستسمح بتطوير التنسيق بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وربما دول أخرى في المنطقة في حال تطبيعها للعلاقات مع إسرائيل لاحقا.

#البنتاغون #القيادة المركزية #سينتكوم #الشرق الأوسط #آسيا #الجيش الاسرائيلي #اسرائيل #الولايات المتحدة الأمريكية

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