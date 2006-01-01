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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

الجمعة 15 يناير 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد



بروكسل /سما/

أدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة وزير الخارجية السوري المعيّن مؤخرا فيصل المقداد في قائمة العقوبات التي تستهدف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبهذه الخطوة يرتفع إلى 289 عدد مسؤولي نظام الرئيس السوري وحلفائه الذين جمّد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على السلطات السورية في العام 2011 على خلفية القمع الدموي لاحتجاجات مناهضة للحكومة.

وأسفر النزاع في سوريا عن 387 ألف قتيل وشرّد الملايين.

وتم تعيين المقداد وزيرا للخارجية خلفا لوليد المعلّم الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدأ المقداد مسيرته المهنية في وزارة الخارجية في العام 1994، وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 وحتى تسلّمه حقيبة الخارجية والمغتربين.

#الاتحاد الاوروبي #فيصل المقداد #سوريا #غقوبات

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