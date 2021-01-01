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لحظة وفاة سائق الدراجات الفرنسي بيار شيربان في رالي دكار 2021 (شاهد)

الجمعة 15 يناير 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لحظة وفاة سائق الدراجات الفرنسي بيار شيربان في رالي دكار 2021 (شاهد)



الرياض / سما

أعلنت مصادر إعلامية عربية، عن وفاة سائق الدراجات الفرنسي بيار شيربان؛ جراء سقوطه عن الدراجة النارية خلال مشاركته في منافسات سباق رالي دكار 2021 الذي أقيم بمدينة جدة في السعودية.

وأكدت المصادر الإعلامية وفاة السائق بيار شيربان متأثرا بإصابته الخطيرة التي تعرض لها إثر سقوطه على رأسه أثناء سابع مراحل رالي دكار عند حائل - سكاكا بتاريخ 10 كانون ثاني 2021 الجاري.

وحسب قناة العربية، فقد تم نقل سائق الدراجات إلى بلاده بطائرة طبية خاصة على الفور من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن الأطباء حاولوا إنقاذ حياته هناك قبل أن يتم الإعلان عن وفاته متأثرا بجراحه.

وأضافت أن السائق شيربان توفى عن عمر ناهز 52 سنة وهو رجل أعمال، إذ كان قد جاء إلى المملكة؛ للمشاركة في فعاليات رالي دكار في جدة، لكنه عاد إليها بوضع صحي حرج نتيجة الإصابة.

وكانت قناة الرياضية السعودية قد بثت اليوم الجمعة فعاليات ختام سباق رالي دكار لفئة الدراجات النارية التي فاز فيها الأرجنتيني كيفين بينافيديس الذي يقود دراجة من نوع هوندا. وفق اللجنة المنظمة.

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