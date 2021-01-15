صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرا تضمن كلمة "إسرائيل"

الكويت /سما/

قدّمت صحيفة "القبس" الكويتية اعتذارها عن نشرها خبرا تضمن كلمة "إسرائيل"، في عدد الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن ورود اسم "إسرائيل" بدلا من "الكيان الصهيوني" جاء عن طريق خطأ غير مقصود.

وجاءت الكلمة خلال خبر للصحيفة الكويتية عن قائمة الدول الأسرع إعطاء لمطعوم "كورونا"، إذ تصدرها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة: "تؤكد القبس اعتزازها بتاريخها الوطني والقومي العربي منذ بيانها التأسيسي، وستستمر بالدفاع عن القضية الفلسطينية إعلاميا، لغاية حرفها الأخير".

وأثنى مغردون وإعلاميون على اعتذار صحيفة "القبس"، قائلين إنه يبعث برسالة للتأكيد على خطر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

و"القبس" التي تأسست في 1972 من أبرز الصحف الكويتية المدافعة عن القضية الفلسطينية، والرافضة للتطبيع مع الاحتلال.