مشاهدة مباراة الهلال وهلال الأبيض بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الخرطوم / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد هلال الأبيض بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 15 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

مباراة الهلال وهلال الأبيض مباشر تبث على قناة الملاعب الرياضية السودانية من ملعبه الخاص في الخرطوم وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السودان ومصر وفلسطين.

وكان الهلال قد حقق الجولة الماضية انتصاره الأول والوحيد في الدوري الممتاز، حيث تفوق على نظيره الأمل عطبرة بثلاثة أهداف دون مقابل، ليبدأ مشوار المنافسة على اللقب الجديد.

وواجه لاعبو الهلال سوء توفيق شديد في الأسبوعين الاول والثاني، إذ لم ينجحوا في تحقيق الانتصارات رغم الأداء الممتاز الذي ظهروا فيه، والعودة القوية من البطولة الأفريقية.

مباراة الهلال وهلال الأبيض اليوم مباشر:

ويشتكي عشاق الهلال من لمسات المدرب الذي يلعب بالعناصر القديمة مع الفريق مثل وليد الشعلة وسموؤل الذي كانت معظم التمريرات التي قام بها خطأ رغم وجود أفضل منه بالخارج.

وترك المدرب فيني الحريف على دكة الاحتياط وعدد من اللاعبين الذين تم دفع مبالغ كبيرة من أجل استقدامهم للجلوس خارج الملعب، داعين إلى إشراك محمد عبد الرحمن وفقني قريبا.

وتجري مباراة الهلال وهلال الأبيض هذا المساء بالتزامن مع مباريات أخرى في الدوري السوداني، إذ يلعب فريق توني ضد أهلي الخرطوم، في حين يواجه هلال الساحل نظيره الخرطوم الوطني.