هل هو مقدمة للتطبيع؟ جدل حول مشاركة فريقيْن إسرائيليين في رالي داكار بالسعودية

أثارت مشاركة فريقين إسرائيليين في رالي “دكار” المقام حاليا في السعودية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أنها مقدمة للتطبيع بين المملكة ودولة الاحتلال.

ونشر جاي معيان، مستشار رئيس الوزراء الإسرئيلي السابق آرئيل شارون، فيديو على صفحته في موقع تويتر، وأرفقه بتعليق قال فيه: “لأول مرة: وفد رياضي من إسرائيل في السعودية يشترك في سباق رالي دكار. يوم للتاريخ! الرياضة في خدمة السلام بين عيال العمومة”.

وأضاف في تدوينة أخرى: “أعضاء الطاقم الإسرائيلي الذين وصلوا إلى السعودية بجوازات سفر إسرائيلية، هم: داني بيرل – سائق، وتشارلي غوتليف – ملاح، وعومير بيرل – مدير، وعوفير شوشان (مندوب my heritage)، ود. نيريت أوفير – مستشارة”

وكتب الصحافي الإسرائيلي، أميشاي شتاين: “يشارك فريقان إسرائيليان حالياً في سباق دكار هذا العام في السعودية. دخلوا إلى هناك بجوازات سفر إسرائيلية وبعلم السلطات”.

