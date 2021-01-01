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السعودية تعاقب قادة اسرائيل..

ايلاف : السعودية تتخذ رد فعل صادما لإسرائيل بعد تسريب "لقاء نتنياهو وابن سلمان"

الجمعة 15 يناير 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايلاف : السعودية تتخذ رد فعل صادما لإسرائيل بعد تسريب "لقاء نتنياهو وابن سلمان"



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن المملكة العربية السعودية اتخذت رد فعل صادما تجاه اسرائيل  بعد تسريب مزاعم عن لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونقل موقع "إيلاف" عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "الأوضاع مع السعودية الآن غير ما كانت سابقا".

وأضاف أن "السعوديين يقاطعون الإسرائيليين تماما، ولا يردون على اتصالاتهم وحتى الاتصالات غير المباشرة عن طريق الأمريكيين توقفت تماما".

وأوضح أن "ذلك بسبب تسريب مكتب نتنياهو لمزاعم عن لقاء جمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم على البحر الأحمر".



"السعودية تعاقب قادة إسرائيل بوقف كل أشكال الاتصالات السرية والتنسيق الأمني عن طريق الأمريكيين".
وتابع قائلا: "طرق التسريب المتعمد وغيرها لن تنجح أيضا في الضغط على السعودية للتطبيع".

وذكر أن "إسرائيل تحاول تصحيح الخطأ بالاعتذار عما سبق عن طريق أمريكا تارة ودول خليجية لها علاقات معها، تارة أخرى".

وأكد أن "السعودية لن توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في الوقت الحالي ما لم نتقدم على صعيد المسألة الفلسطينية".
يذكر أن السعودية قد نفت، في وقت سابق، حدوث اللقاء المزعوم جملة وتفصيلا على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان.

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