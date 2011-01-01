  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمم المتحدة: العالم قد يشهد كارثة كبرى لهذا السبب

الجمعة 15 يناير 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: العالم قد يشهد كارثة كبرى لهذا السبب



سما /وكالات/

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن العالم قد يشهد كارثة كبرى في القرن الـ 21، بعد أن أصبح عام 2020 من السنوات الأشد حرارة في التاريخ.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن عام 2020 كان بين أحر ثلاث سنوات (بالإضافة إلى 2016 و2019) منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية قبل 140 عاما، موضحة أن الفارق بينها ضئيل جدا.

ووصل متوسط درجة الحرارة في عام 2020، حسب بيانات المنظمة الأممية، زهاء 14.9 درجة مئوية، ما يتجاوز مستوى ما قبل العصر الصناعي (1900-1850) بمقدار 1.2 درجة.

ولفتت المنظمة إلى أن العقد بين عامي 2011 و2020 كان الأشد حرارة على الإطلاق، فيما أصبحت السنوات الست الأخيرة (منذ عام 2015) الأعلى حرارة في التاريخ.

وتظهر الإحصاءات أن كل عقد منذ ثمانينيات القرن الماضي تجاوز السابق حرارة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على أن هذه الإحصاءات تمثل "مؤشرا صارخا آخر على استمرار تغير المناخ دون هوادة"، محذرا من أن هذه الظاهرة "تدمر الحياة وسبل العيش في العالم".

وقال: "نشهد بالفعل ظواهر جوية متطرفة غير مسبوقة في كل منطقة وفي كل قارة. إننا نتجه نحو ارتفاع كارثي في درجات الحرارة يتراوح بين ثلاث وخمس درجات في هذا القرن"، مشيراً إلى ضرورة أن تصبح مهمة التعايش مع الطبيعة في سلام "أولوية لا تعلوها أولوية لكل فرد منا أينما كان يعيش" في القرن الـ 21".

#الامم المتحدة #كارثة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب

مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة... ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا

الزهار يتحدث عن المصالحة والانتخابات واجتماع الامناء: المرحلة المقبلة صعبة ونخشى من تحديد التواريخ!

رابط مشاهدة مباراة ضمك والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي 2021

صحيفة عبرية: ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل بنسبة 1.7%

القاهرة ستستضيف حوارا وطنيا للفصائل.. مجدلاني يكشف عن موعد اصدار مرسوم الانتخابات

حقيقة تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 - 2021 ؟

الأخبار الرئيسية

رد

ايلاف : السعودية تتخذ رد فعل صادما لإسرائيل بعد تسريب "لقاء نتنياهو وابن سلمان"

45

اعلام اسرائيلي: الهجوم الإسرائيلي الواسع ضد أهداف إيرانية في سورية حمل عدة رسائل..

9

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

ماندلبليت

أفيحاي ماندلبليت: يجب تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد فيروس كورونا دون تأخير

صواريخ

بالفيديو: عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب