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10 دول تسيطر على 95% من لقاحات كورونا

الجمعة 15 يناير 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 دول تسيطر على 95% من لقاحات كورونا



سما /وكالات/

دعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدول الأوروبية إلى إظهار مزيد من التضامن بشأن اللقاحات، فيما حصلت عشر دول على 95 في المائة من الجرعات.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه في مؤتمر صحافي افتراضي إنه من الضروري أن "تقوم جميع الدول القادرة على المساهمة بمنح ودعم التوزيع العادل للقاحات"، مشيرا إلى "الجهود الضخمة التي بذلتها المنظمة وشركاؤها لضمان حصول كل بلد على اللقاحات"، بحسب (الشرق الأوسط).

وأكد أن 95 في المائة من اللقاحات ضد فيروس (كورونا) المستجد التي أعطيت في العالم انحصرت في عشر دول، لم يسمها.

وأفاد مايكل راين، المدير المسؤول عن الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، بأنه على مدى 36 يوماً حصل نحو 28 مليون شخص على جرعة من أحد اللقاحات المضادة لكوفيد -19 في نحو 46 دولة حول العالم.

ورغم بدء حملات التطعيم، عبر راين عن قلقه بشأن سرعة انتشار الفيروس الملحوظة في بعض البلدان، لا سيما بسبب المتحورات الجديدة الأكثر عدوى، وأكد كلوغه من جديد أن "الوضع ينذر بالخطر".

وسجلت 25 دولة في أوروبا، بينها روسيا، إصابات بفيروس (كورونا) المتحور.

وأوضح: "مع ارتفاع قابلية الانتقال وخطورة المرض، فإن الفيروس المتحور يثير القلق، وفي غياب الرقابة المتزايدة للحد من انتشاره، سيكون هناك مزيد من العواقب على مرافق الرعاية الصحية التي تتعرض بالفعل للتوتر والضغط".

ومن بين 53 دولة في المنطقة، بدأت 31 دولة حملة التطعيم، ومن المتوقع أن تبدأ الدول المستفيدة من آلية كوفاكس توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد على البلدان الفقيرة، في أوائل شباط/ فبراير.

ويرى كلوغه أن من الضروري التحلي بالتفاؤل، وأكد أن "عام 2021 سيكون عاماً آخر لفيروس (كورونا)، لكنه سيكون عاماً أكثر تهيئة، وستكون السيطرة على الوضع أسهل".

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #لقاح كورونا #الدول الاوروبية

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