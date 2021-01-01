أردوغان: لا نستأذن أحدا في تطوير قدراتنا الدفاعية ومباحثات جديدة مع موسكو حول "إس-400"

وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعتزم بحث إمداد الدفعة الثانية من منظومات الصواريخ "إس-400" مع روسيا قريبا، مؤكدا أن أنقرة لا تستأذن أحدا في تطوير قدراتها الدفاعية.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "لقد أكملنا العمل على تسليم الفوج الأول من إس-400، والآن نواصل حوارنا مع روسيا حول الفوج الثاني. سنجري محادثات مع روسيا حول هذا الموضوع في نهاية يناير الحالي. وستشمل هذه المحادثات ملفات مختلفة دون أن تقتصر على قضايا الصناعات الدفاعية".



وشدد أردوغان على أن تركيا لن تطلع أي دولة أخرى على سير محادثاتها مع روسيا حول الدفعة الثانية من منظومة "إس-400".

وأضاف: "لا نعلم ماذا سيقول (الرئيس الأمريكي القادم جو) بايدن وإدارته بخصوص صفقة إس-400، لكننا نعلم اننا لا نستأذن أحدا في تعزيز منظوماتنا الدفاعية ولا نقبل إطلاقا إملاءات حلفائنا في الناتو".

وقال أردوغان إنه "لا يمكن لأي دولة تحديد الخطوات التي سنتخذها تجاه الصناعات الدفاعية التركية"، مؤكدا أن "الأمر مرتبط كليا بقرارنا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تراجع بلاده عن شراء منظومات "إس-400" الروسية أمر بغاية الصعوبة، معربا مع ذلك عن أمله في حل الخلاف مع واشنطن بشأن هذه المسألة بالحوار.