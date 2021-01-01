مصر تحتفل بالذكرى الـ 50 لبناء السد العالي (صور)

القاهرة/سما/

تحتفل مصر اليوم 15 يناير بمرور 50 عاما على بناء أعظم مشروع في القرن العشرين، وهو السد العالي الذي شيده المصريون بدعم سوفيتي منقطع النظير.



وتزامن افتتاح السد العالي مع يوم ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ورصدت وسائل الإعلام المصرية دور السوفيت الكبير في بناء هذا السد، بعد رفض القاهرة عروض التمويل المجحفة التي تلقتها من البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واعتبرتها تهديدا لسيادتها.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إنه بعد 50 عاما على افتتاح أعظم مشروعات السدود على مستوى العالم خلال القرن العشرين، لا يزال المصريون يحتفون بهذه المناسبة التي أصبحت منذ ذلك التاريخ عيدا قوميا لمحافظة أسوان.

وسلطت الصحيفة الضوء على رمز التعاون المصري السوفيتي، الذي يقع في منطقة السد العالي بمحافظة أسوان، والذي قرر عبد الناصر تشييده ليكون نموذجا لتجسيد العلاقات المصرية الروسية التي تتجاوز 70 عاما.





















