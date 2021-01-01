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مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

الجمعة 15 يناير 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم



أم الفحم/سما/

شارك المئات من أهالي أم الفحم والمنطقة في مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وانطلقت المظاهرة الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة التي كان خطيبها الشيخ رائد فتحي، أمام ساحة البلدية.


وأغلق المتظاهرون شارع 65 في مفرق أم الفحم تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم إزاء تصاعد العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي في الوقت الذي تتواطأ فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعًا بأكمله.

ورفع المتظاهرون خلال المظاهرة الأعلام الفلسطينية وشعارات ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع العصابات الإجرامية.

ونظمت في أم الفحم وبلدات أخرى في الأيام الأخيرة تظاهرات احتجاجية غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة؛ وذلك بدعوة من اللجان الشعبية.

#أم الفحم #العنف والجريمة #مظاهرات

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