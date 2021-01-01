رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر .. السعودية الرياضية 3

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الرائد والنصر بث مباشر التي تقام اليوم الجمعة 15 كانون ثاني 2021 في سياق لقاءات الأسبوع رقم 13 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

مباراة النصر والرائد مباشر تنقل حصريا من استاد مدينة الملك عبدالله على (KSA Sports 3 HD) القناة الرياضية السعودية الثالثة بصوت المعلق المصري بلال علام لليوم الثاني تواليا.

وأفادت بأن الاستيديو التحليلي لهذه الموقعة ينطلق عند الساعة السادسة وعشرة دقائق وفق وقت السعودية وقطر والعراق والبحرين، 05:10 بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين والأردن.

ويسعى النصر إلى مواصلة الاستفاقة الأخيرة له في الدوري السعودي على أمل العودة للمنافسة في الدور الثاني، إذ يملك حاليا 14 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام الفيصلي.

رابط مباراة النصر ضد الرائد مباشر:

أما الرائد الذي خيب أمال جمهوره في الأسابيع الأخيرة بعد أن تراجع في جدول ترتيب دوري المحترفين وأصبح في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط أمام العين.

ويخوض النصر هذه الموقعة بعد انتصارين متتاليين في الدوري على الفيصلي والعين، بينما يسعد للعب ضد الوحدة والاتحاد قبل مواجهة كأس السوبر السعودي أمام الهلال نهاية الشهر الحالي.

على الجهة الأخرى، تعادل الرائد في آخر مباراتين له أمام القادسية والتعاون تواليا، في حين يتجهز للقاء الاتفاق والرائد في الأسبوعين القادم والخامس عشر من الدوري السعودي للمحترفين.