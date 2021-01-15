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بالفيديو: عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب

الجمعة 15 يناير 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب



طهران/سما/

انهالت عشرات الصورايخ في منطقة الصحراء المركزية في وسط إيران، تزامنا مع ما كشفه إعلام أمريكي بشأن صدور أمر من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الهدف منه إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن مناورات عسكرية دفاعية في منطقة الصحراء المركزية وسط إيران.


وأطلق الجيش الإيراني أعدادا كبيرة من صواريخ أرض-أرض باليستية بالتزامن مع تسيير الطائرات المسيرة الهجومية الحاملة للقنابل.

وتمكنت الصواريخ والمسيرات من تدمير أهداف العدو المفترضة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.


ويأتي ذلك تزامنا مع ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "ترامب أمر بتوسيع القيادة العسكرية الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن "هذا الأمر يستهدف إعادة تنظيم في اللحظة الأخيرة لهيكل الدفاع الأمريكي الذي دعت إليه الجماعات الموالية لإسرائيل منذ فترة طويلة لتشجيع التعاون ضد إيران".

وفقا للصحيفة، فإن هذه الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأمريكية ستشرف على السياسة العسكرية الأمريكية التي تشمل إسرائيل والدول العربية، في خروج دام عقودا من هيكل القيادة العسكرية الأمريكية الذي تم إنشاؤه هناك بسبب الحدة بين إسرائيل وبعض حلفاء البنتاغون العرب.

وأكدت الصحيفة أن "هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة سياسات إدارة ترامب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي يورثها إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وتم إجراء التغيير مؤخرا بتكليف من ترامب ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد"

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