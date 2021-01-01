رابط مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر .. السعودية الرياضية 1

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر التي تجري اليوم الجمعة 15 يناير 2021 في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الهلال والأهلي مباشر تبث حصريا عبر KSA Sports 1 HD قناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق مشاري القرني، من ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله.

ويطلق الحكم صافرة بداية لقاء الهلال ضد الأهلي في تمام الساعة الثامنة وعشرة دقائق بتوقيت مكة المكرمة والمنامة وبغداد والدوحة، 07:10 وفق وقت القدس والقاهرة وبيروت والخرطوم.

وتعد هذه المباراة الأصعب للفريقين في الدوري السعودي منذ بداية الموسم، إذ يسعى الهلال إلى الحفاظ على صدارته التي قد يفقدها لصالح الشباب الذي يتساوى مع في الترتيب برصيد 25 نقطة.

رابط مباراة الهلال ضد الأهلي مباشر:

أما الأهلي حال نجح في تحقيق الفوز هذه الليلة، فإنه سيصل إلى النقطة 25، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق واحدة أمام الاتحاد والتعاون، علما أن الخسارة ستكلفه الكثير مستقبلا.

ولم يذق الهلال طعم الانتصار منذ ثلاث جولات متتالية، إذ تعادل مع الاتحاد والشباب والباطن على التوالي، فيما من المقرر أن يواجه الأسبوع المقبل نظيره التعاون ثم الفيصلي والنصر أيضا.

في المقابل، خسر فريق الأهلي السعودي من التعاون والقادسية في آخر أسبوعين بدوري المحترفين، ويأمل في تصحيح المسار الحالي، من خلال مواجهة الهلال وأبها والاتفاق في الجولات القادمة.